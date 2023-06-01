シャルケは9日、ドイツ人GKロリス・カリウスとの契約を2028年6月30日まで延長したことを発表した。2025年1月にシャルケに加入したカリウス。今シーズンはリーグ戦30試合出場で13回のクリーンシートを記録するなど、2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）で最少失点を記録したチームを最後方から支え、クラブの1部昇格に貢献した。カリウスの契約は2027年まで残されていたものの、今シーズンの活躍が評価された形となり、2028年まで