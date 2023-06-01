５日、「ＣＨＩＮＡＡＩＤ２０２６」の上海春秋国際旅行社ブースで、旅行商品について尋ねる高齢者。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海6月10日】中国では季節を問わず、思い立ったらすぐに旅に出る高齢者が増えている。例年は親子連れや学生が中心となる夏休みの旅行も、今年はシニア層が加わることで一層にぎわいそうだ。上海市の上海新国際博覧センターで6日まで3日間開かれた高齢者介護・福祉機器・リハビリ医