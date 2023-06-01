【新華社東京6月9日】関東学院大学の足立昌勝名誉教授は8日、東京で「国家情報会議」設置法案に関する講演会を開き、同法案は十分な根拠を欠き、将来的に情報監視の強化や軍事拡張の推進に利用される恐れがあると指摘した。日本の今後の進路にも深刻な影響を及ぼしかねないとの見方を示した。足立氏は、「国家情報会議」が将来、国家安全保障会議などの機関と連動し、相互に強化し合う運用体制を形成する可能性があるとした。