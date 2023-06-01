楽天が１０日未明に三木肇監督の休養を発表した。休養は球団と監督との双方協議によるものと説明。１０日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めることとなる。楽天は９日の巨人戦に敗れて４連敗を喫していた。