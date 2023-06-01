NY株式9日（NY時間12:08）（日本時間01:08） ダウ平均50468.97（-317.04-0.62%） ナスダック25261.27（-668.39-2.58%） CME日経平均先物64550（大証終比：-850-1.31%） 欧州株式9日GMT16:08 英FT100 10227.33（-145.87-1.41%） 独DAX 24433.06（-183.16-0.74%） 仏CAC40 8203.43（+4.14+0.05%） 米国債利回り 2年債 4.120（-0.042） 10年債 4.526（-0.036） 30年債 5.