ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプで金メダルに輝いた戸塚優斗（ヨネックス）が9日、インスタグラムで結婚を発表した。相手はスノーボード女子ハーフパイプで2018年平昌、22年北京両五輪に出場した今井胡桃さん。24歳の戸塚は「2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたい」とつづった。