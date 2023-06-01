ドジャースは敵地ピッツバーグへの移動日で試合はなく、9日（日本時間10日）は大谷が昨季サイ・ヤング賞のパイレーツ・スキーンズと今季初対決を迎える。昨年9月4日以来の5度目の対戦で、通算11打数2安打の打率・182、1本塁打、6三振。24年6月5日の初対決で本塁打含む2安打したが、それ以降は9打席安打がない。得意の6月はここまで25打数12安打の打率・480と上り調子で、デーブ・ロバーツ監督は「まだ完全に調子が上がりきっ