◇インターリーグブルージェイズ2―5フィリーズ（2026年6月8日トロント）好調が続いていたブルージェイズの岡本が、好投手サンチェスに屈した。3度の対戦で2つの空振り三振を喫し、7試合ぶりの無安打。「打てていないので。コントロールがめちゃくちゃ良かった」と言葉を絞り出した。初対戦の2回は手元で動く速球2球で追い込まれ、ボール球のチェンジアップに手を出して3球三振。7回もカウント2―2から外に逃げる同じ