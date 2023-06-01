人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス（本社・東京都渋谷区）で「ヒトのチカラアンバサダー」を務める元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51＝現ヤ軍GM特別アドバイザー）と、サッカー元日本代表の本田圭佑（39）の特別対談動画が公開された。母校・星稜（石川）の先輩、後輩の2人は「ヒトのチカラ」をテーマに熱いトークを展開。動画は同社の公式YouTubeチャンネルなどで配信されている。松井氏は対談を終え「