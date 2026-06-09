任天堂が2026年後半に発売されるNintendo Switch 2／Nintendo Switch向けソフトに関する情報を中心に発信する「Nintendo Direct 2026.6.9」を、2026年6月9日23時から配信しました。Nintendo Direct 2026.6.9 | 任天堂https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260609/index.html6月9日（火）23時より「Nintendo Direct 2026.6.9」を配信します。2026年後半に発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch