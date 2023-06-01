スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。海辺で新婦をおんぶする後ろ姿の写真とともに「ご報告です」と題して投稿。「大好き」だという大人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ（ミセスグリーンアップル）」の曲「慶びの種」がＢＧＭに流れ「いつも応援してくださる皆様へこのたび今井胡桃さんと結婚致しまし