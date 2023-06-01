ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）最終回で物語は思わぬところへと着地し大きな反響を巻き起こしている。 参考：高橋一生＆中村アン、『リボーン』クランクアップ鈴鹿央士＆柳沢慎吾のサプライズ登場も 最終回の注目ポイントは大きく3つ。「根尾光誠を突き落とした犯人は誰なのか」「根尾光誠は野本英人に転生した光誠をなぜ苦しめるのか」「命を代償に歴史を変