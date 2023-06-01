9回、険しい表情で試合を見守る楽天・三木監督（右）＝楽天モバイルパーク楽天は10日、成績不振のため三木肇監督（49）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が同日の巨人戦から監督代行として指揮を執ると発表した。三木監督は2020年以来の1軍指揮となった昨季は4位、今季は9日終了時点で21勝36敗1分けの最下位に低迷していた。今季は開幕直前に、昨季新人で遊撃手のベストナインに輝いた宗山塁内野手がけがで離脱し、外国人