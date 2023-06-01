楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、６月１０日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を書いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。首位の西武とは１４・５ゲーム差とな