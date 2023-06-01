◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神が交流戦4勝7敗と足踏みする要因の一つが指名打者の不振。「7番・DH」で起用され「結果を出すだけ」と福岡入りに向けて意気込んでいた前川も2四球を選んだが、2打数無安打。今季交流戦はチームとしてDHの打撃成績が4試合で計11打数無安打となり、12球団唯一DH無安打が続いている。福島、嶋村、ディベイニー、そして前川と先発で使っても、ここぞの1本が