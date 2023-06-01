◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）【矢野燿大視点】両チーム計8本塁打が飛び出したが、勝敗のポイントは初回の攻防だ。阪神は1死一、三塁から佐藤輝が空振り三振、大山が中飛で無得点。「たら・れば」になるが、ここで1点でも先制できていたら展開は違ったものになっていただろう。特に佐藤輝はカウント2―1から、いずれも見逃せばボールだった内角低めスライダー、内角低め真っすぐに手を出し