５日、喜茶のｔｅａｂａｒニューヨークで入店を待つ人たち。（ニューヨーク＝新華社配信）【新華社ニューヨーク6月9日】中国の人気ティードリンクチェーン「喜茶（HEYTEA）」はこのほど、新店舗形態「ティーバー（teabar）」の海外1号店を米ニューヨークのアッパー・イーストサイドにオープンした。ティーバーは、喜茶が茶の多様な楽しみ方を追求して生まれた店舗形態で、これまでに北京や広東省の広州、深圳、仏山に出