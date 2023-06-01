◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神・熊谷が敗戦の中、攻守で躍動した。打っては5回2死で中前打を放ち、3試合連続安打をマーク。続く立石の2ランで生還し「次につなぐ意識を持ってたんで、立石が打ってくれてよかったなと思います」と振り返った。守備でも7回2死三塁で野村が放った中堅付近への打球をジャンプしてナイスキャッチ。「どんな点差でもやるべきことは変わらないと思うんで、