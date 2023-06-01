◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神・佐藤輝が、今季57試合目にして初となる2試合連続無安打に終わった。前回6日楽天戦の3打数無安打に続き、4打数無安打。打率.354まで落ちた主砲が、巻き返しを高らかに誓った。「明日につなげます。しっかり自分の状態を上げられるように」初回が分岐点だった。1死一、三塁で迎えた第1打席、カウント2―1から、見逃せばボールかという内角低めの球を続