◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が9日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で交流戦1号を放った。6点劣勢で迎えた5回2死一塁で5月24日巨人戦以来、11試合ぶりの2号2ラン。試合前時点で今季交流戦は計16回を投げて防御率0・00を誇っていた先発・大津を撃破した。チームは4―10で敗れて連勝が2でストップ。昨季の覇者に屈辱の大敗を喫するも期待の黄金ル