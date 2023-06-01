阪神の石井が復活へ向けて前進を続けている。ファーム本拠地のSGL尼崎の屋外で、捕手役を務めた球団トレーナーを座らせた状態で投球練習。キャッチボールの後に、そのまま平地で約10球を試投した。2月11日の紅白戦で左アキレス腱を断裂。大阪府内の病院で「左アキレス腱（けん）断裂縫合術」を受けて同20日に退院し、同27日からリハビリを開始した。4月上旬に患部の装具が外れた以降は、キャッチボールも再開しており、順調