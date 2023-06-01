◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神・森下が再出発の一撃を放った。15号ソロ本塁打を含む今季6度目の3安打2打点。勝敗の行方はほぼ決していても、左翼席を埋めた虎党を沸かせた。「手応えで言ったらそこまで。入らないかなと思いました。追い込まれてからのアプローチだったんですけどいい形で打てた」8点劣勢で迎えた6回先頭の3打席目。2球で追い込まれながらカウント2―2まで持っていっ