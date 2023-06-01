◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神の門別が悪い流れを断ち切り、無失点でバトンをつないだ。6回に3番手として登板。2死から一塁内野安打と味方の失策で得点圏に走者を背負ったが、近藤を直球で空振り三振に斬った。続く7回も2死三塁から野村を遊飛。2回無失点と力投し「ゼロで抑えたい気持ちが強かったので、抑えられて良かった」とうなずいた。5月27日に昇格後は中継ぎで4試合に登板し