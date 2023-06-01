◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神が球団初の5イニング連続被弾の屈辱を味わった。1試合6被本塁打は16年ぶり。先発・才木は自己ワーストタイの1試合3被弾と崩れた。初回に栗原に154キロを運ばれ、2回は野村に151キロを捉えられ、3回は再び栗原に今度は変化球を放り込まれた。「試合を壊したのは今年3回目なので、それが問題。ホームランを3本打たれている。しっかりやらないと。チームに凄