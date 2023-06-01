◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）【阪神・藤川監督語録】▼投手も捕手も（被本塁打対策を）バッテリーでやっていかないといけない。才木もやらなければいけない。チームとしては切り替えて。▼立石に一発そうですね。また明日、しっかりやってほしいなと思う。