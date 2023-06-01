プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「おうちでメキシカン！手作り本格タコス」 「パプリカのマリネ」 「モクテル(ノンアルコールカクテル)」 の全3品。 タコスでパーティー風な献立。おしゃれな副菜と、ノンアルコールカクテルで乾杯！【主食】おうちでメキシカン！手作り本格タコス 合いびき肉とトマトと玉ねぎ。スパイスは、チリパウダーとクミンパウダーを買い置きすればいつでも