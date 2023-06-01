HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジャン シューアイ] 0 - 2 [アレクサンドラ イーラ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、ジャン シューアイとアレクサンドラ イーラが対戦した。 第1セットはアレクサンドラ イーラが6-3で先取。第2セット