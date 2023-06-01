「アクティブバイスタンダー」◆テーマ【アクティブバイスタンダー】ハラスメントやいじめ、痴漢などの現場に居合わせた時、咄嗟に動けず「見て見ぬフリ」をした経験はありませんか？そんな時、何らかの方法で介入し、事態の悪化を防ごうとする人を「アクティブバイスタンダー」と呼び2024年以降、ハラスメント対策の新しい形として注目されています。今回は「アクティブバイスタンダー」について語らいます。▼「アクティブバイス