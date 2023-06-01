【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は９日、米メタに対して、同社傘下の対話アプリ「ワッツアップ」上で、他社の人工知能（ＡＩ）サービスを排除せず、無料で使用させるようＥＵ競争法（独占禁止法）に基づく命令を出した。欧州委によると、メタは昨年１０月に利用規約を変更し、ワッツアップ上で、企業がメタ製ではない他社製のＡＩサービスを事実上利用できないようにした。欧州委は、「メ