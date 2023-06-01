9日、台湾付近で新たな「熱帯低気圧」が発生しました。沖縄や奄美地方では11日木曜日ごろにかけ、警報級の大雨となるおそれもあります。各地で梅雨特有の“不安定な空模様”となりました。雨脚が一気に強まった、鹿児島県奄美市。大粒の雨が激しくたたきつけ、辺りは白くかすんだ状態に。空は薄暗く、行き交う車もライトをつけて走っています。鹿児島では、十島村の中之島などで24時間降水量が100ミリを超え、十島村では一時、レベ