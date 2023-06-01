女性が心身の不調の原因とそのケア方法を学ぶイベントが始まりました。東京・丸の内のカフェでさまざまな香りを嗅ぐ女性たち。香りを嗅ぐことで実は、「いまの自分」の心身の状態が分かるといいます。9日から期間限定で開催されている体と心のケアを知るイベント「f44 Balance Lab.」。カフェには不調の原因に関する展示がされているほか、嗅覚の反応による分析体験では、8種類の香りを「好きな香り」から「嫌いな香り」まで順番に