11日に開幕するサッカー・ワールドカップ北中米大会で、審判を務める予定だったアフリカのソマリア国籍の男性が、アメリカへの入国を拒否されていたことがわかりました。アメリカのCBP＝税関・国境警備局は8日、トルコのイスタンブールからフロリダ州のマイアミ国際空港に6日に到着したソマリア国籍の人物について、入国を拒否したと明らかにしました。この人物は、サッカー・ワールドカップ北中米大会で審判を務める予定でしたが