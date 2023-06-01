キリンビールは、熟成０年のウイスキーを購入すると節目の時期に少量の原酒が届き、２０年後にフルボトルが届く新サービスを始める。「未来消費」を狙ったもので、今年は１万５０００人分以上の販売を目指し、２８年までに５万人規模に拡大する計画だ。「人生を共に生きるウイスキー」と銘打ち、今月下旬から開始する。熟成０年のウイスキーを購入すると、３、７、１０、１３、１６年後に原酒がミニボトル（５０ミリ・リットル