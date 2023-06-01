お笑いコンビ・アキナの山名文和（４５）が７日に大阪市内で初著書「しあわせは小走りでやって来る」の出版イベントを開いた席に、妻の宇都宮まき（４４）が同席した。久しぶりに取材イベントに姿をみせた。２人は２０２１年に電撃婚。２０２２年４月に長男、２０２３年６月に次男誕生を公表している。２児のママとなった宇都宮は、前髪ぱっつんの肩までのびた髪に、ベージュの洋服で夫の著書ＰＲをお手伝い。１６６ｃｍ