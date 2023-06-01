動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の運営法人は９日、アプリに投稿された動画をきっかけとした国内の推定消費額が２０２５年に前年比４６％増の３４６８億円に上ったとする調査結果を発表した。２５年の音楽ソフト・音楽配信の国内売り上げ（３９８８億円）に匹敵する規模に成長したとしている。推定消費額には旅行や美容品、飲・食料品などへの支出が含まれる。２５年６月にアプリ内で商品を購入できる通販機