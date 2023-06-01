NY株式9日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均50839.75（+53.74+0.11%） ナスダック25735.57（-194.09-0.75%） CME日経平均先物65260（大証終比：-140-0.22%） 欧州株式9日GMT15:08 英FT100 10280.12（-93.08-0.90%） 独DAX 24579.82（-36.40-0.15%） 仏CAC40 8232.84（+33.55+0.41%） 米国債利回り 2年債 4.139（-0.023） 10年債 4.546（-0.016） 30年債 5.02