損害保険ジャパンは７月から、ソニー子会社と共同で、交通安全教育プログラムを全国の小学校に順次提供する。登下校中の児童の位置情報を基に、飛び出しやふらつきといった通学路での危険な行動を可視化し、安全意識の向上を促す。損保ジャパンが全国の小学校で行う交通安全教室に、ソニーネットワークコミュニケーションズの全地球測位システム（ＧＰＳ）を使った歩行者の行動分析技術を導入する。登下校中の児童に２週間程