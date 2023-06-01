【Amazonセール：PILOT】 開催期間：6月10日～6月21日23時59分 【拡大画像へ】 AmazonでPILOTの万年筆「コクーン F 細字」がセール価格で販売されている。 「コクーン（繭）」という名前の通り、曲線で構成された美しいフォルムの万年筆。本格的ながら、初心者にも購入しやすい価格で、万年筆のエントリーモデルとして親しまれている。 なお、