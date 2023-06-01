【Amazonセール：エアダスター】 開催期間：6月10日～6月21日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、PYKES PEAK（パイクスピーク）の電動エアダスターがセール価格で販売されている。 本商品はUSBで充電できる手のひらサイズのエアダスター。微風から強風まで、風量を4段階に切り替えることが可能で、デリケートなカメラのレンズ掃除からキ