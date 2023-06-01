9回、サヨナラ打を許し、引き揚げるヤクルトのキハダ＝京セラドームヤクルトはキハダが打たれ、悪夢のような敗戦で5連敗。巨人に抜かれてセ・リーグ3位に後退した。頼みのクローザーは制球が思うように定まらない。オリックスの粘りに屈してピンチを招き、中川、そして杉本にも左中間に打ち返され、3失点で3敗目を喫した。キハダは15セーブを挙げてチームの躍進を支えているが、交流戦は登板6試合のうち4試合で失点と苦しむ。