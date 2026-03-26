暑さ対策が欠かせない一方で、冷房による冷えなど寒暖差にも備えたい夏のお出かけ。頼りになるのが、バッグに入れて持ち運べる「軽やかな羽織りアイテム」です。今回は、シワになりにくい素材で持ち歩きやすく、見た目にも涼しげな【Elura（エルーラ）】の羽織りものをご紹介。きちんと感のあるものからカジュアルに着られるものまで、大人の夏コーデに寄り添う羽織りアイテムをピックアップしました。 夏の通勤に使