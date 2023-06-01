暴動クラブの過去作品33曲が、6月10日にストリーミング配信で一挙解禁された。これまでシングルやアルバムのリード曲に限っては配信されていたものの、アルバムやEPといったほとんどの楽曲はフィジカルでのリリースだったため、全曲配信は今回が初となるものだ。今回の配信によって、シングル「暴動クラブのテーマ」、1stアルバム『暴動クラブ』、EP『撃ち抜いてBaby,明日を撃てLady』、EP『VOODOO SEE,VOODOO DO』、2ndアルバム『