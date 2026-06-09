中道改革連合の前衆院議員で弁護士の枝野幸男氏が8日にX（旧Twitter）を更新。陣営が選挙時に他の立候補者への誹謗（ひぼう）中傷動画の作成と拡散を依頼していた疑惑がかけられている高市早苗首相の説明について、「『嘘（うそ）でないこと』を証明する必要があります」と指摘し、賛否両論が集まっている。 高市首相は疑惑について国会での答弁などで一貫して否定している。 関連記事：中道の旧宮家養子案容認、従来の主張覆