【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用RPG「メタファー：リファンタジオ」が発表された。発売日は11月12日。 本作は、王を決める国民投票を描くファンタジーRPG「メタファー：リファンタジオ」のNintendo Switch 2版。公開されたPVではストーリーのあらすじや戦闘シーン、謎