「FIFAワールドカップ 2026」が日本時間6月12日に開幕する。米グーグル（Google）は、W杯の最新情報を把握できる同社の各サービスを紹介している。 Google検索 グーグルでサッカーを検索すると、ライブスコアや順位表、トーナメント表、関連ニュースといったリアルタイムの情報を簡単にチェックできる。 試合中に検索すると、各チームのスコアや順位表、そのほ