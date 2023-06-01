台湾での取材が終わり、帰りの空港。両替していた台湾ドルが少し余っていたので、何か買って帰ろうかなとお土産を物色していたら、マグネットの力でとぐろを巻くようにまとまるUSBケーブルがあったので購入してみました。 台湾の空港で購入したマグネットでまとまるUSBケーブル 類似製品がおそらくずいぶん前から存在していて、今さら感はあるのですが、今回の台湾取材で「持ち運びしやすい充電用USBケ