以前、筆者が取材で中国を訪れた際、小米之家（中国のXiaomi Store）で電動シェーバーを買いました。ホテルにアメニティがあるだろうと日本から持っていかなかったのですが、いざ洗面台を見たらカミソリが見つからなかったためです。 最寄りの小米之家。ほぼ日本のXiaomi Store フロントに聞けばよかったのかもしれませんが、中国語も話せないし勇気もありません。どうしようかと悩んですぐに思いついたの