カナダサッカー協会は9日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバーからMFマルセロ・フローレス（ティグレス／メキシコ）に代わり、FWジェイデン・ネルソン（オースティンFC／MLS）を登録したことを発表した。アメリカ、メキシコとともに、今大会の共同開催国の1つとしてワールドカップに臨むカナダ代表。先月29日に本大会へ臨むメンバー26名を発表していたが、メンバー変更が行われた。フローレスは所属するティグリ