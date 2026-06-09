シュトゥットガルトは、NECに所属する日本代表MF佐野航大の獲得に興味を示しているようだ。8日、ドイツメディア『ビルド』が報じている。現在23歳の佐野は、2023年夏にファジアーノ岡山からNECへ完全移籍で加入。3季目となった今シーズンは、リーグ戦全34試合にスタメンフル出場を果たし、3ゴール7アシストを記録。チームの中心選手として、エールディヴィジ3位フィニッシュに貢献している。今冬の移籍市場でも、PSVやアヤッ