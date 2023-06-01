岩手、秋田県境の八幡平（はちまんたい）（１６１３メートル）山頂付近で、冬は雪に覆われていた直径約５０メートルの鏡沼が中心部を残して雪解けし、竜の目のような形に見える現象「八幡平ドラゴンアイ」が出現した。初夏にしか見られない神秘的な光景を写真に収めようとする多くの観光客でにぎわっている。岩手県奥州市から訪れた公務員男性（２４）は「透き通った青々とした水がきれいで感動した。自然の力を感じる」と笑顔